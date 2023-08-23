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Dünya

Ukrayna Rusya'ya İHA saldırısında bulundu: 3 ölü

Rusya'nın Belgorod Bölge Valisi Vyaçeslav Gladkov, Ukrayna'nın bölgeye yönelik insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

AA23 Ağustos 2023 Çarşamba 10:58 - Güncelleme:
Ukrayna Rusya'ya İHA saldırısında bulundu: 3 ölü
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Gladkov, yaptığı yazılı açıklamada, Ukrayna sınırı yakınlarında bulunan Belgorod bölgesindeki duruma ilişkin bilgiler paylaştı.

Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin bölgeye saldırı gerçekleştirdiğini belirten Gladkov, "Ukrayna ordusu, insanlar dışarıdayken bir İHA'dan patlayıcı madde bıraktı. İki kişi aldıkları yaralardan ötürü olay yerinde hayatını kaybetti. Sağlık görevlileri bir yaralıyı daha kurtarmak için sonuna kadar uğraştı ancak çabaları sonuç vermedi." ifadelerini kullandı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın bugün başkent Moskova'ya da 3 İHA ile saldırı girişiminde bulunduğunu, girişimlerin engellendiğini bildirmişti.

  • Belgorod Saldırısı
  • İHA Saldırısı
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