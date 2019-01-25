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Uluslararası hacker grubu Anonymous: Ukrayna, Rusya'yla yüzyıl savaşına hazırlanıyor

Uluslararası hacker grubu Anonymous, özellikle Sputnik ve Russia Today (RT) çalışmaları ile ilgili belgeler içeren Rusya karşıtı İngiliz projesi 'Integrity Initiative' belgelerinin bir kısmını daha yayınladı.

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Yayınlanan yeni belgeler, Ukrayna'nın Rusya'yla yüzyıl sürecek bir savaşa hazırlandığını ortaya koydu.

Belgelere göre Ukrayna askeri istihbaratından 5 yetkili, 6-13 Temmuz tarihleri arasında İngiltere'yi ziyaret etti.

2'si eski KGB albayı, 2'si tugay komutanlığı yapan ve 1'i de Rus askeri istihbarat servisi Rusya Ana İstihbarat Dairesi'nin (GRU) muhtelemen eski üyesi olan 5 Ukraynalı askeri yetkili, Kiev'in Rusya'yla çok uzun sürecek bir savaşa hazırlandığı ifade etti.

INTEGRİTY INİTİATİVE SKANDALI

2015'ten bu yana faaliyette olan Integrity Initiative projesinin amacının, ‘Rus propagandası ve uydurma haberlerle' mücadele etmek olduğu duyurulmuştu.

Geçen kasımda Anonymous hackerleri, İngiltere'nin söz konusu projeyi AB ülkelerinin işlerine müdahale etmek ve Rusya'ya karşı enformasyon savaşı yürütmek için kullanmış olabileceğini açıklamıştı.

Projenin İngiliz hükümeti tarafından finanse edildiğini bildiren Anonymous, projenin 31 Mart'ta sona erecek olan finans yılındaki proje giderlerinin 1.96 milyon sterlin (yaklaşık 2.51 milyon dolar) olduğunu projeye kaynak tahsis edenlerin arasında ABD Dışişleri Bakanlığı'nın, NATO ve Facebook'un da olduğu vurgulandı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise Integrity Initiative'in tek hedefinin ‘dış ülkelerin kamuoyunda Rusya'nın karalanması' olduğunu belirtmişti.

(Sputnik)

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