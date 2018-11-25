Ukrayna: Savaş gemimize Ruslar ateş açtı
Karadeniz'de Rusya ile Ukrayna arasında gerginlik yaşanıyor. Gündüz saatlerinde başlayan gerginlik, Rus savaş gemisinin Ukrayna Donanması'na ateş açmasıyla daha da yükseldi. Ukrayna Donanması'nın da 'öldürücü ateş' ile karşılık verdiği çatışma sonucunda Rusya Özel Kuvvetleri'nin Ukrayna'ya ait üç gemiye el koyduğu açıklandı.
- star.com.tr
Rus donanması, Ukrayna savaş gemilerine ateş açtı. Açılan ateş sonucu hasar oluştuğu belirtilirken, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri de "kendilerini korumak" amacıyla Rus kuvvetlerine "ölümcül ateş" açtı.
Ukrayna Donanması, Rusya Federal Güvenlik Servisince uluslararası sularda bulunan Ukrayna'ya ait bir bota ateş açıldığını belirtti.
Ukrayna Cumhurbaşkanlığının Kırım Temsilcisi Borys Babin, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Saldırgan devletin (Rusya) silahlı kuvvetleri, Ukrayna Donanması'nın gemilerine el koymaya çalışıyor." dedi.
"Üç gemimize el koyuldu"
Ukrayna Donanması'ndan yapılan açıklamada, Berdyansk, Nikopol ve Yana Kapu isimli 3 gemilerinin Rusya Donanmasınca açılan ateş sonrası ele geçirildiği belirtildi.
Savaş kabinesi acil toplantıya çağırıldı
Avrupa Birliği ve NATO ile iletişime geçen Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, savaş kabinesini acil olarak toplantıya çağırdı.
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