Ukrayna: Savaş gemimize Ruslar ateş açtı Karadeniz'de Rusya ile Ukrayna arasında gerginlik yaşanıyor. Gündüz saatlerinde başlayan gerginlik, Rus savaş gemisinin Ukrayna Donanması'na ateş açmasıyla daha da yükseldi. Ukrayna Donanması'nın da 'öldürücü ateş' ile karşılık verdiği çatışma sonucunda Rusya Özel Kuvvetleri'nin Ukrayna'ya ait üç gemiye el koyduğu açıklandı.