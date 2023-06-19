Ukrayna savaşı Alman ordusunu vurdu: Sadece 20 bin tane kaldı

Almanya'nın Rusya'nın saldırıları karşısında Ukrayna'ya askeri desteği sürerken, Almanya merkezli haftalık yayınlanan siyasi dergi Der Spiegel, bütçe komitesini acil alım yapılması gerektiğine ikna etmek için Savunma Bakanlığı tarafından hazırlanan gizli belgelere dayandırdığı haberinde, Almanya ordusunun envanterinde sadece 20 bin yüksek patlayıcı top mermisi kaldığını belirtti.

Haberde, Alman ordusunun NATO'nun 30 günlük yoğun muharebeye dayanacak şekilde yeterli top stokuna sahip olmak için 2031 yılına kadar yaklaşık 230 bin mermilik bir envanter oluşturması gerektiğine dikkat çekildi.

Haberde, Savunma Bakanlığının bütçe komitesine önümüzdeki aylarda hızlandırılmış topçu ve tank mühimmatı alımı için 9 sözleşme sunmayı hedeflediği öne sürüldü.

Almanya gibi birçok ülke geçtiğimiz sene şubat ayında bu yana Rusya'nın saldırılarına karşı kendisini savunması için Ukrayna'ya obüsler tarafından kullanılan top mermisi tedarik etmek için harekete geçtiler ve kendi savunmaları için bulunan stokları erittiler.