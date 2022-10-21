ABD ve Rusya Savunma Bakanları arasında Ukrayna savaşının başından bu yana ikinci temas

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Tuğgeneral Pat Ryder, "21 Ekim'de Savunma Bakanı Lloyd J. Austin, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefonda görüştü. Bakan Austin, Ukrayna'ya karşı devam eden savaşta iki ülke arasındaki iletişim hatlarını korumanın önemini vurguladı." açıklamasında bulundu.

Ryder görüşmeye ilişkin başkaca detay vermezken görüşmenin Rusya'nın taktik nükleer silah kullanabileceği tartışmalarının ardından gelmesi dikkati çekti.

Austin ve Şoygu Ukrayna-Rusya savaşının başlamasından sonra ilk kez 13 Mayıs'ta temasa geçmişti.