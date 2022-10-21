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Dünya

ABD ve Rusya Savunma Bakanları arasında Ukrayna savaşının başından bu yana ikinci temas

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından sonra ikinci kez telefonda görüştü.

AA21 Ekim 2022 Cuma 17:45 - Güncelleme:
ABD ve Rusya Savunma Bakanları arasında Ukrayna savaşının başından bu yana ikinci temas
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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Tuğgeneral Pat Ryder, "21 Ekim'de Savunma Bakanı Lloyd J. Austin, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefonda görüştü. Bakan Austin, Ukrayna'ya karşı devam eden savaşta iki ülke arasındaki iletişim hatlarını korumanın önemini vurguladı." açıklamasında bulundu.

Ryder görüşmeye ilişkin başkaca detay vermezken görüşmenin Rusya'nın taktik nükleer silah kullanabileceği tartışmalarının ardından gelmesi dikkati çekti.

Austin ve Şoygu Ukrayna-Rusya savaşının başlamasından sonra ilk kez 13 Mayıs'ta temasa geçmişti.

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