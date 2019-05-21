Savunma bakanının paylaşımı ortalığı karıştırdı! Kuleler bombalanmış...

Ukrayna Savunma Bakanı Poltorak'tan Rusları çok kızdıran paylaşım
Ukrayna Savunma Bakanı Stepan Poltorak, Moskova’daki Kremlin sarayının 'bombalanmış' kuleleri fonunda poz verdiği bir fotoğraf yayınladı.
- star.com.tr
Yaklaşık yüzde 73 oyla Ukrayna'nın yeni devlet başkanı seçilen Vladimir Zelenskiy'nin istafısını istediği isimler arasında yer alan Savunma Bakanı Stepan Poltorak'ın yayımladığı bir fotoğraf ülke gündemine bomba gibi düştü.
Poltorak'ın Facebook hesabından yayımlanan fotoğrafın arka fonunda, bombalanmış ve yıkılmakta olan Kremlin Sarayı'nın kuleleri görülüyor.
Bir süre sonra paylaşımındaki görseli kaldıran Stepan Poltorak, Ukrayna halkına teşekkür etti.
Poltrak, Zelenskiy'nin istifaya çağırması üzerine dün istifa dilekçesini sunmuştu.
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