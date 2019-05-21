Savunma bakanının paylaşımı ortalığı karıştırdı! Kuleler bombalanmış...

28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 6,0709
  • 6,7706
  • 249.016
  • 86.044
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Ukrayna Savunma Bakanı Poltorak'tan Rusları çok kızdıran paylaşım

Ukrayna Savunma Bakanı Stepan Poltorak, Moskova’daki Kremlin sarayının 'bombalanmış' kuleleri fonunda poz verdiği bir fotoğraf yayınladı.

  • star.com.tr
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Yaklaşık yüzde 73 oyla Ukrayna'nın yeni devlet başkanı seçilen Vladimir Zelenskiy'nin istafısını istediği isimler arasında yer alan Savunma Bakanı Stepan Poltorak'ın yayımladığı bir fotoğraf ülke gündemine bomba gibi düştü.
 
Poltorak'ın Facebook hesabından yayımlanan fotoğrafın arka fonunda, bombalanmış ve yıkılmakta olan Kremlin Sarayı'nın kuleleri görülüyor.
 
Bir süre sonra paylaşımındaki görseli kaldıran Stepan Poltorak, Ukrayna halkına teşekkür etti.
 
Poltrak, Zelenskiy'nin istifaya çağırması üzerine dün istifa dilekçesini sunmuştu.
 

Yer Beşiktaş... Polis ´UBER´i böyle götürdü

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Dev FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı var

Dev FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı var

Yoğun talep var: Hem susatmıyor, hem de tok tutuyor

Yoğun talep var: Hem susatmıyor, hem de tok tutuyor

İşte Türkiye'nin yurt dışında yaptırdığı birbirinden güzel camiler

İşte Türkiye'nin yurt dışında yaptırdığı birbirinden güzel camiler

Markapark Ürünlerinde Sürpriz İndirim Fırsatları

Markapark Ürünlerinde Sürpriz İndirim Fırsatları

Savunma bakanının paylaşımı ortalığı karıştırdı! Kuleler bombalanmış...

Savunma bakanının paylaşımı ortalığı karıştırdı! Kuleler bombalanmış...

Çin Seddi değil 'Hacı Abdullah Duvarı', yapılış amacı dikkat çekiyor

Çin Seddi değil 'Hacı Abdullah Duvarı', yapılış amacı dikkat çekiyor

İlginç olay! 'Kaliforniyum' sanılan madde bakın ne çıktı?

İlginç olay! 'Kaliforniyum' sanılan madde bakın ne çıktı?

Açıklamalarıyla pes dedirtti: Amacım FETÖ'cülere yardım etmek

Açıklamalarıyla pes dedirtti: Amacım FETÖ'cülere yardım etmek
 

POPÜLER HABERLER

Devlet Bahçeli, Ferdi Tayfur´un kendisi için yazdığı şarkı eşliğinde klasik otomobili ile başkent caddelerini gezdi

Devlet Bahçeli, Ferdi Tayfur´un kendisi için yazdığı şarkı eşliğinde klasik otomobili ile başkent caddelerini gezdi

On binlerce kişiye müjde! Hükümet düğmeye bastı

On binlerce kişiye müjde! Hükümet düğmeye bastı

612 yıllık minare yeni yerinde yükseliyor

612 yıllık minare yeni yerinde yükseliyor

Game of Thrones final bölümü fotoğrafları

Game of Thrones final bölümü fotoğrafları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA