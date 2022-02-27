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Dünya

Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov: Biz yoksak Avrupa da yok

Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Her geçen saat Avrupa'nın başka bir yerinde böyle ordu olmadığını anlıyorlar. Bizim ordumuz ve halkımız olmadan Avrupa asla güvenli bir yer olmayacak' dedi.

DHA27 Şubat 2022 Pazar 09:33 - Güncelleme: 27 Şubat 2022 Pazar 10:54
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Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov, yaptığı açıklamada, "Kiev'i 72 saatte ele geçireceğini söyleyenler nerede? Onları göremiyorum, onlar yerine kahraman bir ordu görüyorum" dedi.

Bakan Reznikov, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemizi ve dünyayı sonsuza dek değiştiren üç gün. 72 saat içinde Kiev'i ele geçirme sözü verenler nerede? Neredeler? Onları göremiyorum. Sadece kendilerini haklı çıkardıklarını duyabiliyorum. Bunun yerine kahraman bir ordu, sivil muhafızlar, korkusuz sınır muhafızları, özverili acil durum çalışanları, güvenilir polis memurları, yorulmak bilmeyen sağlıkçı melekler görüyorum. Görevini yapan herkesi görüyorum. Silaha sarılan binlerce yurttaşın toprak savunması ve savaşma düzeyine geldiğini görüyorum" dedi.

"ÜÇ GÜN ÖNCE İMKANSIZ OLAN YARDIM, ŞİMDİ GELİYOR"

Reznikov, Ukrayna olmadan Avrupa'nın asla güvende olmayacağını belirterek, üç gün önce imkansız olarak görünen yardımların artık geleceğini belirtti. Reznikov, "Bu ordu ve halkımız olmadan Avrupa asla güvende olmayacak. Biz olmadan Avrupa olmayacak. Bu nedenle, üç gün önce imkansız olan yardım şimdi geliyor. Karanlık dağılacak. Şafak yakındır" ifadelerini kullandı.

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