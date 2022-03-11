Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov: Dünya bizim hayatta kalacağımıza inanmadı

İHA 11 Mart 2022 Cuma 13:51 - Güncelleme: 11 Mart 2022 Cuma 13:51

Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov, Rusya ile devam eden çatışmalarda askerlerden çok sivillerin hayatını kaybettiğini açıkladı. Ukrayna, 24 Şubat'tan beri Rusya'nın saldırılarını püskürmeye çalışıyor. Ukrayna Savunma Bakanı saldırıların 16. gününde Ukraynalı askerlerden çok sivillerin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Reznikov, "Şimdi sizinle neler olduğunu ve bu savaşın nasıl kazanılacağını konuşacağım. Öncelikle ilk olarak Ruslar teröristçe savaşmaya başladı. Korkak suçlular gibi davranıyorlar. Esir aldıkları kadınları, çocukları öldürüyorlar. Durum itibariyle savaşta ölen sivil vatandaşlar, tüm savunma ve güvenlik unsurlarımızdan (asker, polis, jandarma) daha fazla. Bunun sadece Ukrayna'da değil, tüm dünyada duyulmasını istiyorum. Kremlin okulları, hastaneleri ve doğum evlerini vuruyor" ifadelerini kullandı.

"Moskova kimseyi korumuyor" diyen Reznikov, "Onlar bizim ordumuzla, jandarmamızla ve yerel kuvvetlerimizle savaşabilecek kabiliyette değiller. Bundan dolayı en savunmasızlara saldırıyorlar. Her Ukraynalının öcünü alacağız. Her Rus askeri, insanlığa karşı işlediği suçtan dolayı hesap verecek" şeklinde konuştu. Reznikov, "Elimizde listeler var ve gerekli yerlere gönderilecek. Dünyaya ve Ukrayna'ya çektirdiklerinden dolayı kimse cezasız kalmayacak. Ülke yönetimi olarak insanlarımızın hayatını korumaya yönelik çalışıyoruz. İnsani koridorlar açılarak şehirlerden tahliyeler sağlanıyor. Rusların sözünü tutmayacaklarını bildiğimiz halde elimizden geleni yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

"200 BİNDEN FAZLA VATANDAŞIMIZ SAVUNMA İÇİN ÜLKEYE DÖNDÜ"

Avrupa'da yaşayan 200 binden fazla Ukrayna vatandaşının ülke savunması için ülkeye döndüğüne ve ordunun ihtiyacı olan kask, çelik yelek gibi askeri ekipmanların yolda olduğuna dikkat çeken Reznikov, "İkinci olarak, ordumuzu güçlendirmek için çalışıyoruz. Teslim alınan silahlara ilişkin yorum yapmayacağım. Ukrayna'ya on binlerce kask, çelik yelek ve sağlık ekipmanları geliyor. Ordumuzun ihtiyacı kadar yakıtımız var ancak yine de rezervlerimize eklemeler yapıyoruz" dedi. Reznikov, "Üçüncü olarak 100 binden fazla Ukraynalının yerel savunma ekiplerine gönüllü olarak katıldığını söylemiştim. 200 binden fazla vatandaşımız ülke savunmasında yer almak için ülkemize geri döndü. Bunun haricinde yabancılardan oluşan birliklerimiz de var. Birliklerimizdeki herkese seslenmek istiyorum. İçinde bulunduğumuz durumdan dolayı seferberlik ilan edildi. İrtibatta olun, kaybolmayın. Sizler ülkeye lazımsınız. Rusya'yı sayımızla değil, kararlılığımızla yeneceğiz" şeklinde konuştu.

"TOPRAKLARIMIZA MAYIN DÖŞEYECEĞİZ"

Ukrayna topraklarının bir kısmına mayın döşeneceğini belirten Reznikov, Rus ekonomisinin içinde bulunduğu vahim duruma da değinerek, "Dördüncü olarak ekonomi konusu. Savaş ülkenin durumunu etkiliyor. Bu sene hasat daha az olacak. Çünkü topraklarımızı sadece düşmandan korumak değil, topraklarımıza mayın da döşemek zorundayız. Savaştan sonra yıkılan her şeyi hızlıca yerine koyacağız. Beşincisi, uluslararası yaptırımlar Rusya'nın ekonomisini vuruyor. Ruslar arasında savaş taraftarlarının olmaması için ordumuz her şeyi yapıyor. Durumu gerçekçilik penceresinden değerlendirmeliyiz. Zafere yaklaşıyoruz. Hayatta kalmaya çalışmak yerine yeni hayat koşullarına alışmalıyız. Dünyanın farklı yerlerinde birçok örneği var bunun. Biz de Avrupa ve dünya için yeni bir örneğiz. Direnmeye devam, zafere ilerlemeye devam, yaşasın Ukrayna" dedi.