Ukrayna Savunma Bakanlığı: 200 bin vatandaşımız, Ukrayna'yı korumak için Avrupa'dan döndü

AA 11 Mart 2022 Cuma 01:58 - Güncelleme: 11 Mart 2022 Cuma 01:58

Reznikov, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı savaşa dair başkent Kiev'de açıklamalarda bulundu.

Savaşın 2 hafta sürdüğüne dikkati çeken Reznikov, "Dünyada kimse dimdik ayakta duracağımıza, özellikle de bu kadar zaman dayanacağımıza inanmadı. Biz durmuyoruz, aksine artık saldırıyoruz. Düşmanın planları bozuldu. Tüm dünya bunu görüyor." dedi.



Reznikov, Rus ordusunun "büyük kayıplar yaşadığını" ve bu nedenle okul ve hastanelere saldırdığını belirterek, "Düşman, sivilleri, kadınları ve çocukları rehin alıyor ve öldürüyor. Rus işgalcileri, çatışmalarda ölen askerlerimizden daha sivil öldürdü. Bunu sadece Ukrayna'nın değil, tüm dünyanın görmesini istiyorum." diye konuştu.



Sivillerin tahliyesi için çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Reznikov, başkent Kiev bölgesi ile Mariupol, Sumi ve Harkiv kentlerinde insani yardım koridorları oluşturmaya çalıştıklarını belirterek, "Rusların sözünü tutmadığını göz önünde bulundurduğunda, bunun için elimizden geleni yapıyoruz." ifadesini kullandı.



"100 BİNDEN FAZLA UKRAYNA VATANDAŞI, ORDUYA KATILDI"

Ukrayna ordusunun güçlendirilmesi için girişimlerde bulunduklarını dile getiren Reznikov, vatandaşlara orduya katılma çağrısında bulundu.



Reznikov, "100 binden fazla Ukrayna vatandaşı, orduya katıldı. 200 bin üzerinde vatandaşımız, ülkemizi korumak için Avrupa'dan döndü. Bunların arasında yabancı uyruklu gönüllüler de var." dedi.



Rusya ile savaşı kazanacaklarını vurgulayan Reznikov, "Rusya'yı sayıyla değil, kaliteyle yeneceğiz. Ülke ekonomisi çalışınca ve savunma için gerekli imkanlar yaratınca ancak savaşı kazanacağız." ifadelerini kullandı.

