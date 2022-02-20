İSTANBUL 14°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Şubat 2022 Pazar / 19 Recep 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,6516
  • EURO
    15,4873
  • ALTIN
    832.497
  • BIST100
    2032.44
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Ukrayna Savunma Bakanlığı: Rusya ateşkesi 122 kez ihlal etti
Dünya

Ukrayna Savunma Bakanlığı: Rusya ateşkesi 122 kez ihlal etti

Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rusya'nın çatışma bölgesinde dün gece itibarıyla ateşkesi 122 kez ihlal ettiğini duyurdu.

DHA20 Şubat 2022 Pazar 12:01 - Güncelleme: 20 Şubat 2022 Pazar 12:02
ABONE OL

Ukrayna Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 122 ateşkes ihlalinin 108'inin Minsk Anlaşmaları kapsamında yasaklanan silahlarla yapıldığı ifade edildi. Açıklamada, "Düşman, 152 milimetre ve 122 milimetre topçu sistemleri, 120 milimetre ve 82 milimetre havan topları, çeşitli sistemlerin bomba atarları, tank silahları ve büyük kalibreli makineli tüfekler kullandı. Ayrıca, düşman insansız hava araçlarının üç uçuşu kaydedildi" denildi.

"2 URKAYNA ASKERİ ÖLDÜ, 4 ASKER YARALANDI"

Ukrayna ordusunun sivillere ya da sivil yerleşim yerlerine ateş açmadığının ifade edildiği açıklamada, bombardıman sonucu 2 Ukrayna askerinin hayatını kaybettiği, 4 askerin de yaralandığı aktarıldı.

  • Ukrayna Savunma Bakanlığı
  • Rusya
  • ateşkes

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.