Rusya Devlet Başkanı Putin'in talimatıyla başlatılan askeri harekat 91. gününe girdi. Kiev başta olmak üzere, ülkenin pek çok noktasında çatışma ve bombardımanlar yaşanıyor. Rus kuvvetleri sahada istediği hızda ilerleyemediği için sivil yerleşimleri de vurmaya başlarken, Batı dünyasından Moskova'yı hedef alan yaptırımlar her geçen gün daha da ağırlaşıyor.

UKRAYNA SAVUNMA BAKANLIĞI: RUSYA, SALDIRILARININ EN AKTİF AŞAMASINDA

Ukrayna Savunma Bakanlığı Sözcüsü Oleksandr Motuzyanyk yaptığı açıklamada, "Rusya'nın ülkemize karşı açtığı geniş çaplı saldırganlığın en aktif aşamasında olduğunu gözlemliyoruz. Ukrayna'nın doğu cephesindeki durum son derece zor, ülkenin kaderi orada belirleniyor" dedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları sürerken, Ukrayna Savunma Bakanlığı Sözcüsü Oleksandr Motuzyanyk Ukrayna'nın doğusunda devam eden çatışmaların ülkenin kaderini belirlediğini söyledi. Sözcü Motuzyanyk açıklamasında, "Rusya'nın ülkemize karşı açtığı geniş çaplı saldırganlığın en aktif aşamasında olduğunu gözlemliyoruz. Ülkenin doğu cephesindeki durum son derece zor, ülkenin kaderi orada belirleniyor" dedi.

Luhansk Valisi Sergey Gayday ise Ukrayna'nın doğusundaki Lysychansk ve Severodonetsk şehirlerinin, Ukrayna'nın elinde tuttuğu son doğu toprakları olduğunu belirterek, "Düşman, Lysychansk ve Severodonetsk'i kuşatma çabalarına devam ediyor" ifadelerini kullandı. Vali Gayday ayrıca söz konusu şehirlerde yaklaşık 15 bin kişinin yaşadığını belirtti.

Ukrayna'nın doğusundaki Lysychansk ve Severodonetsk şehirleri, Rus ordusunun 3 yönden şehirleri kuşatma çalışmaları yürütmesinin ardından en önemli savaş bölgesi haline geldi.

İŞTE DAKİKA DAKİKA BÖLGEDE YAŞANANLAR...



10:52 Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarında 238 çocuğun yaşamını yitirdiği açıklandı.

10:40 Ukrayna Savunma Bakanlığı Sözcüsü Oleksandr Motuzyanyk yaptığı açıklamada, "Rusya'nın ülkemize karşı açtığı geniş çaplı saldırganlığın en aktif aşamasında olduğunu gözlemliyoruz. Ukrayna'nın doğu cephesindeki durum son derece zor, ülkenin kaderi orada belirleniyor" dedi.

07:00 Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Rusya'nın Ukrayna işgalinin Kırım'dan başladığını ve Rus ordusunun sonunda bu bölgeden çekilmek zorunda kalacağını söyledi.

06:00 Rus parlamentosunun alt kanadı Duma, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından Batılı ülkelerin Rus devlet haber kuruluşlarını kapatmasının ardından Rusya'daki yabancı haber kuruluşlarının kapatılmasına izin veren yasayı onayladı.

04:30 Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ediyor. Donetsk Oblastı'nda bulunan Bahmut yerleşim yerindeki inşaat malzemeleri depolanan bina civarında bulunan bir sivil saldırı sonrası hayatını kaybetti.

04:00 Rusya'nın saldırıları altındaki Ukrayna'nın Donetsk bölgesindeki siviller Slovyansk kentinin Liman köyünden ayrılarak güvenli bölgelere gitmeye devam ediyor.

03:00 Rusya Dışişleri Bakanlığı, İngiltere'nin, Rusya Federasyon Konseyi üyelerinin neredeyse tamamına yaptırım uygulandığını hatırlatarak, "karşılıklılık" ilkesi doğrultusunda İngiliz Parlamentosunun üst kanadı Lordlar Kamarası'nın 154 üyesinin yaptırım listesine dahil edildiğini duyurdu.

02:00 Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın Macaristan'a yönelik tehdit içerdiğini, hızlı kararlar alabilmek amacıyla gece yarısından itibaren "acil durum" ilan edildiğini açıkladı.

01:00 Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Rusya'ya yönelik hazırladığı 6. yaptırım paketini gündeme almaması için AB Konseyi Başkanı Charles Michel'e mektup yazdı.

00:00 Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Rusya'ya karşı savaşan Ukrayna'nın "yoğun askeri desteğe ihtiyaç duyduğunu" söyledi.