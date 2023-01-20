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Dünya

Ukrayna Savunma Temas Grup Toplantısı başladı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da katıldığı 'Ukrayna Savunma Temas Grup Toplantısı', NATO'nun Almanya'daki Ramstein Hava Üssü'nde başladı.

AA20 Ocak 2023 Cuma 14:41 - Güncelleme:
Ukrayna Savunma Temas Grup Toplantısı başladı
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Bakan Akar, "Ukrayna Savunma Temas Grup Toplantısı"na katılmak üzere bugün Almanya'ya geldi.

Ramstein Hava Üssü'nde, Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, Ramstein Türk Kıdemli Subayı Tuğgeneral Ömer Nafiz Gülmezoğlu ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Akar, ilk olarak Ramstein Türk Kıdemli Subaylığı Milli Destek Ünitesi'ni ziyaret etti.

Faaliyetlere ilişkin brifing alan Akar, daha sonra toplantının yapılacağı salona geçti. Akar, toplantı öncesinde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in yanı sıra aralarında İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto ve Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blasczczak'ın da bulunduğu bazı mevkidaşları ile ayaküstü görüştü.

ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin'in açılış konuşmasının ardından Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy de video konferans yöntemi ile toplantıya bağlanarak katılımcılara hitap etti.

Konuşmaların ardından "Ukrayna Savunma Temas Grup Toplantısı" birinci oturumu başladı.

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