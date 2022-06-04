Ukrayna: Severodonetsk'te ''şehir savaşı'' başladı

Rusya Devlet Başkanı Putin'in talimatıyla başlatılan askeri harekat 101. gününe girdi. Luhansk Valisi Sergey Gayday, Ukrayna ordusunun ülkenin Luhansk bölgesine bağlı Severodonetsk şehrinin yüzde 20'sini geri aldığını açıkladı. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı ise Severodonetsk'te "şehir savaşı"nın başladığını bildirdi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya 101 gün önce başlattığı savaşın sürdüğü Donetsk yönünde cephelerdeki son durum değerlendirildi.

Savaşın ülkenin doğusundaki sanayi şehri Severodonetsk'te yoğunlaştığına dikkat çekilen açıklamada, topçu desteğiyle operasyonu sürdüren düşman ile "şehir savaşı"nın başladığı belirtildi.

Rus işgalcilerin Severodonetsk'te Siverskiy Donets nehrinin sol kıyısındaki bölgenin kontrolünü ele geçirmeye çalıştığı ifade edildi.

Yoğun çatışmaların yaşandığı Dnepr bölgesinde Slobojanskoye kasabası yönünde de Rus güçlerin hasar gören 100'e yakın askeri teçhizatının tahliyesini yaptığı aktarıldı.

Düşman ordunun Harkov yönünde ise işgal altında tuttuğu birimleri elinde tutmaya çalıştığı belirtildi.

Herson bölgesinde ise yerel halkın Rus güçlere tam bir direniş göstermeye devam ettiği kaydedildi.

Son 24 saatte çatışma hattında Rusya'ya ait 1 tank, 1 topçu sistemi, 6 zırhlı araç, 3 askeri araç, 2 Orlan-10 ve 1 taktik keşif "Eleron" tipi insansız hava aracının imha edildiği bildirildi.

İşte dakika dakika bölgede yaşananlar...

09:50 Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, ülkenin doğusundaki Severodonetsk'te "şehir savaşı"nın başladığını bildirdi.

07:00 Luhansk Valisi Sergey Gayday, Ukrayna ordusunun ülkenin Luhansk bölgesine bağlı Severodonetsk şehrinin yüzde 20'sini geri aldığını açıkladı.

05:00 Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaşın üzerinden 100 gün geçerken Ukrayna'nın Odessa kentinde saldırılarda zarar gören bir bina, gönüllüler tarafından temizlendi.

04:00 Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken, Ukrayna'nın Donetsk Oblastı'nın Slovyansk kentinde bir hastaneye su yardımı yapıldı.

03:00 Ukrayna'nın Luhansk bölgesine bağlı Severodonetsk şehrinde Reuters haber ajansının 2 gazetecisi yaralandı, araç sürücüsü ise hayatını kaybetti.

02:00 Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yaptığı açıklamada, "Ukrayna'nın tahılı Belarus üzerinden ihraç edilebilir. Ancak bunun için Belarus'a uygulanan yaptırımların kaldırılması gerekiyor" dedi.

01:00 Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Odesa Limanı'ndan ihracata yeniden başlamaya hazır olduklarını ancak Rusya'nın Odesa'ya saldırmak için ticaret yolunu "suistimal" edebileceğini belirtti.