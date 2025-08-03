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Dünya

Ukrayna Soçi'deki petrol deposunu İHA ile vurdu

Ukrayna, Rusya'nın Karadeniz kıyısındaki kenti Soçi'deki bir petrol deposuna insansız hava aracı ile saldırı düzenledi.

IHA3 Ağustos 2025 Pazar 10:40 - Güncelleme:
Ukrayna Soçi'deki petrol deposunu İHA ile vurdu
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Ukrayna, Rusya'nın Karadeniz kıyısındaki kenti Soçi'deki bir petrol deposuna insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenledi.

Ukrayna Rus petrol tesislerine yönelik saldırılara devam ediyor. Ukrayna güçleri, Rusya'nın Karadeniz kıyısındaki kenti Soçi'deki bir petrol deposuna insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenledi. Saldırının ardından alanda yangın çıktı. Krasnodar Bölge Valisi Venyamin Kondratyev yaptığı açıklamada, Soçi'deki Adler bölgesinde bir yakıt tankını saran alevlerle mücadele etmek üzere 120'den fazla itfaiyeci görevlendirildiğini belirtti.

"İKİ BİN METREKÜPLÜK BİR YAKIT TANKI ALEV ALDI"

Rusya devlet ajansı RIA Novosti'nin haberine göre ise saldırıda 2 bin metreküplük bir yakıt tankı alev aldı. Rusya Federal Hava Taşımacılık Ajansı (Rosaviatsia), hava güvenliğini sağlamak amacıyla Soçi Havalimanı'ndaki uçuşların askıya alındığını duyurdu.

Ukraynalı yetkililer henüz bir açıklama yapmadı.

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