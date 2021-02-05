İSTANBUL 14°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
05 Şubat 2021 Cuma / 23 CemaziyelAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,0475
  • EURO
    8,4752
  • ALTIN
    408.718
  • BIST100
    1532.37
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Ukrayna şubat sonunda 2,2 milyon AstraZeneca aşısının teminine başlayacak
Dünya

Ukrayna şubat sonunda 2,2 milyon AstraZeneca aşısının teminine başlayacak

Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal, şubat sonunda Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında 2,2 milyon doz AstraZeneca aşısının teminine başlanacağını duyurdu.

AA05 Şubat 2021 Cuma 17:31 - Güncelleme: 05 Şubat 2021 Cuma 17:31
ABONE OL

Şmıgal, Facebook'tan yaptığı paylaşımda, Sağlık Bakanlığının sene sonuna kadar tüm halkın aşıya ulaşımını sağlama hedefini benimsediğini aktardı.

Hızlı aşılamaya başlamanın yanı sıra güvenli aşı kullanmanın önemine dikkati çeken Şmıgal, ülkesinin halihazırda Sinovac'la 1,9 milyon dozluk kontratı olduğunu ve yakında 117 bin doz Pfizer aşısının geleceğini belirtti.

Şmıgal, 2,2 milyon AstraZeneca aşısının temininin şubat sonunda başlayacağını, bu yılın ilk yarısında toplamda 3,7 milyon doz aşı temin edebileceklerini kaydetti.

Ülkede son 24 saatte 4 bin 923 Kovid-19 vakası görüldü.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.