İSTANBUL 6°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Mart 2023 Çarşamba / 8 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,1424
  • EURO
    20,7972
  • ALTIN
    1211.7
  • BIST100
    4905.49
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Ukrayna: Taarruz nisan, mayıs aylarında planlanıyor
Dünya

Ukrayna: Taarruz nisan, mayıs aylarında planlanıyor

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov, Ukrayna kuvvetlerinin nisan, mayıs aylarında birkaç yönde taarruza geçebileceğini bildirdi.

AA29 Mart 2023 Çarşamba 17:29 - Güncelleme:
Ukrayna: Taarruz nisan, mayıs aylarında planlanıyor
ABONE OL

Reznikov, Estonya Kamu Yayıncılığı (ERR) televizyonuna verdiği mülakatta, Ukrayna'nın taarruza geçişine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığının taarruza geçiş kararı vereceğine işaret eden Reznikov, "(Taarruz) Bu, birkaç yönde planlanıyor. En uygun anın ne zaman olacağına ve nasıl karar vereceklerine bağlı." dedi.

Reznikov, taarruzun hava koşullarına da bağlı olduğunu söyleyerek, "İlkbaharda bizde yer çok nemli oluyor. Sadece paletli araçlar kullanılabilir. Nisan, mayıs aylarında göreceğimizi düşünüyorum. Kiev, Çernigov, Sumi, Harkov, Herson'da yapıldığı gibi geçici olarak işgal altındaki topraklarımızı kurtarmaya devam edeceğimizden eminim." ifadesini kullandı.

Bahmut yönünde Ukrayna askerlerinin "Rusya'nın saldırı potansiyelini önemli ölçüde azalttığını" öne süren Reznikov, bunun Ukrayna kuvvetlerine "cephe hattını sabit tutmaya ve taarruza hazırlanmaya" imkan sağlayacağını kaydetti.

  • Ukrayna
  • Ukrayna Savunma Bakanı
  • taarruz

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.