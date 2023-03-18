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Dünya

Ukrayna: Tahıl Koridoru Anlaşması'nın süresiz olmasında ısrarcıyız

Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal, Tahıl Koridoru Anlaşması'nın süresiz olmasında ısrar ettiklerini bildirdi.

AA18 Mart 2023 Cumartesi 14:32 - Güncelleme:
Ukrayna: Tahıl Koridoru Anlaşması'nın süresiz olmasında ısrarcıyız
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Ukrayna Hükümeti Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Şmıgal, hükümet toplantısında Tahıl Koridoru Anlaşması'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ukrayna'nın dünya gıda güvenliğinin kilit halkalarından biri olduğuna dikkati çeken Şmıgal, "Bu nedenle tahıl anlaşmasının süresiz olmasında ve otomatik olarak 120 gün uzatılması konusunda ısrar ediyoruz." ifadesini kullandı.

Şmıgal, böyle bir tutumu Türkiye ve Birleşmiş Milletlerin (BM) de savunduğuna işaret ederek, "Saldırganın, anlaşma süresini kısaltma girişimi daha fazla şantaj yapmak ve küresel gıda krizini tırmandırmak için yapılan bir manipülasyondur. Buna izin verilmemeli." değerlendirmesinde bulundu.

  • Ukrayna
  • Tahıl Koridoru Anlaşması
  • Denis Şmıgal

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