İSTANBUL 31°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Ağustos 2021 Çarşamba / 10 Muharrem 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,4947
  • EURO
    9,9493
  • ALTIN
    487.135
  • BIST100
    1458.9
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Ukrayna, tahliye için Afganistan'a askeri uçak gönderdi
Dünya

Ukrayna, tahliye için Afganistan'a askeri uçak gönderdi

Ukrayna, vatandaşlarının tahliyesi için Afganistan'a askeri uçak yolladı.

AA18 Ağustos 2021 Çarşamba 13:49 - Güncelleme: 18 Ağustos 2021 Çarşamba 13:51
ABONE OL

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oleg Nikolenko'nun Interfax Ukrayna'ya yaptığı açıklamada, 150 Ukraynalının ülkeden tahliye edilmek istendiğini belirtti.

İki plan üzerinde durduklarını aktaran Nikolenko, "Halihazırda Kabil Havalimanı'nda olan uçakla tahliye veya bugün Kiev'den giden Savunma Bakanlığının uçağıyla tahliye." ifadesini kullandı.

Nikolenko, insanların havalimanına geçebilmesi için güvenli koridor, uçağa güvenli şekilde bindirilmesi ve havalimanından ayrılma izni konularını çözdükten sonra tahliyenin başlayacağını açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, 16 Ağustos'ta Afganistan'dan Ukrayna'ya, 8'i Ukraynalı, 80 kişiyi uçakla tahliye ettiklerini duyurmuştu.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.