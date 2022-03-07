Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk: Ukraynalıların Rusya'ya tahliye edilmesi teklifi ''saçma'' ve ''kabul edilemez

AA 7 Mart 2022 Pazartesi 14:54 - Güncelleme: 7 Mart 2022 Pazartesi 14:58

Vereşuk, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Kiev'in, Rusya'yı ateşkes rejimine uymaya ve insani koridorların açılmasını sağlamaya çağırdığını bildirdi. Rusya'nın iki kez tahliye yollarını bombalayarak insani koridorların açılmasını engellediğine işaret eden Vereşuk, "Şimdi Ruslar koridorları açmaya hazır olduklarını söylüyorlar ama Rusya Federasyonu yönünde. Yani vatandaşlarımızın Rusya topraklarına gitmesini istiyorlar. Bu saçma, alaycı ve kabul edilemez." ifadelerini kullandı. Vereşuk, dün gece Ukrayna tarafının, Rusya'dan 7 Mart saat 10.00'dan itibaren ateşkes rejiminin uygulanmasına ilişkin ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un özel ricasının dikkate alındığı belirtilen bir mektup aldığına dikkati çekerek, şunları kaydetti: "Bu, insani koridorları açmak için kabul edilemez bir seçenektir. Halkımız, İvankov, Dimer, Vışhorod ve Kiev yakınlarından Belarus'a ardından da uçaklarla Rusya'ya gitmeyecek. Umarım Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Ukrayna'nın sivil halkına ve ayrıca Çin, Pakistan, Hindistan ve diğer devletlerin vatandaşlarına da yardım etme konusundaki samimi arzusunun Rusya tarafından gerçekten kullanıldığını ve manipüle edildiğini anlar." Vereşuk, Ukrayna tarafının insani koridorların oluşturulması gereken güzergahları Rusya'ya ilettiklerini ve bugünden itibaren söz konusu koridorları açmaya hazır olduklarını dile getirdi.