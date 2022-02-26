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Dünya

Ukrayna: Ultimatom olmadan müzakereye hazırız

Ukrayna, koşulların ağır olması nedeniyle Moskova ile müzakereleri reddettiklerini açıkladı.

IHA26 Şubat 2022 Cumartesi 16:59 - Güncelleme: 26 Şubat 2022 Cumartesi 16:59
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Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarından sonra Moskova ve Kiev tarafı dün müzakere masasına oturabileceklerini açıklarken, Rusya müzakerenin adresini Minsk olarak gösterdi. Bugün Rusya, Kiev'in müzakereleri reddettiğini belirtirken, Ukrayna'dan bu konuya dair açıklama geldi. Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkan Danışmanı Oleksiy Arestovich yaptığı açıklamada, "Rus tarafının aracılar ile sunduğu müzakere koşulları bizim için kabul edilemezdi. Bu bizi teslim olmaya zorlamak için bir girişimdi. Kendilerine muhtemel barış anlaşmasının şartlarının, Türkiye'de mümkün olduğunu işaret ettik" dedi.

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