Ukrayna Uluslararası Hava Yolları'ndan İran'a dava

Ukrayna Uluslararası Hava Yolları (UAI), 8 Ocak 2022 tarihinde Tahran-Kiev seferini yapan yolcu uçağının İran'da düşürüldüğü gerekçesiyle dava açtı. UAI tarafından yapılan açıklamada, davanın Kanada'nın Ontario eyaletindeki bir mahkemede açıldığı ifade edildi. Davada, İran ve Devrim Muhafızları sanık olarak gösterilerek, İran'dan tazminat talep ediliyor.

İran, başkent Tahran'da yerel saatle 06.12'de kalkış yapan Ukrayna Havayolları'na ait Boeing 737 tipi yolcu uçağının füze ile vurulduğunu doğrulamıştı. Olayda, uçakta bulunan 9'u Ukraynalı mürettebat ve 167'si Ukrayna, İran, Kanada, İsveç, Afganistan, Almanya ve İngiltereli olmak üzere toplam 176 kişi hayatını kaybetmişti. İran hükümeti daha sonra uçak kazasında hayatını kaybeden yolcuların ailesine 150 bin dolar tazminat ödenmesine karar vermiş ancak bazı aileler bu parayı reddetmişti.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau ise Ukrayna uçağının Tahran'da düşürülmesi nedeniyle hayatını kaybeden Kanada vatandaşlarının yakınlarına maddi yardımda bulunulacağını açıklamıştı. Başbakan Trudeau açıklamasında, "İlk etapta Kanada hükümeti olarak, kazada hayatını kaybeden Kanada vatandaşı ya da ülkemizde sürekli oturumu olan kişilere 25 bin Kanada doları yardımda bulunacağız. Bu eşi benzeri olmayan olay, İran'a uygulanan uluslararası yaptırımlarında bir sonucu. Hayatını kaybedenlerin ailelerine İran'ın tazminat ödeyeceğinden eminiz. Ancak o ailelerle görüştüm. Haftalarca bekleyemezler, onların şu anda desteğe ihtiyacı var" ifadelerini kullanmıştı.