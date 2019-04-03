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Ukrayna ve Rusya arasında direkt uçuşlar yasaklandı

Ukrayna tarafından alınan kararla, Rusya ile yapılacak tüm direkt uçuş seferleri yasaklandı.

  • İHA
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Ukrayna İçişleri Bakanı Arsen Avakov tarafından sunulan ve Rusya ile tüm direkt uçuşların yasaklanmasını öngören teklif, Ukrayna Bakanlar Kurulu’nca değerlendirilerek kabul edildi. Kızıl Haç, Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) yetkilileri bu yasağın dışında tutulacağı ve sadece bu gruplara mensup kişilere ayrıcalık tanınacağı açıklandı.

“Ukrayna’nın güvenliği için”

Arsen Avakov yaptığı açıklamada, “Bu konu Ukrayna’nın güvenliği için İçişleri Bakanlığı’nca ele alınmış ve Bakanlar Kurulu’nca kabul edilmiştir” dedi.

 Ukrayna Devlet Başkanlığı seçimlerine aday olan 39 kişi arasında yer alan Yuriy Boyko’nun, 22 Mart tarihinde, “Rusya ve Ukrayna arasındaki ekonomik ortaklığı yeniden görüşme” adı altında Moskova’ya yaptığı ziyaretin ardından, uçuşlara yasak getirilmesi konusu gündeme gelmişti. Devlet Başkanı Petro Poroşenko bu ziyareti, “Hangi şahsi çıkarı için Moskova’ya gitti ? Ellerini açarak gözlerini yaşartarak dizlerinin üstünde sürünerek Putin’den ne istedi?” diyerek kınamıştı.
 

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