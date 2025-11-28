İSTANBUL 21°C / 12°C
Dünya

Ukrayna yönetiminde deprem: Zelenski, Yermak'ın istifasını duyurdu

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, yayımladığı video mesajda, Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak'ın istifa ettiğini duyurdu.

28 Kasım 2025 Cuma 19:35
Ukrayna yönetiminde deprem: Zelenski, Yermak'ın istifasını duyurdu
Zelenski, resmi hesabından yayımladığı görüntülü mesajda, Yermak'ın istifasını sunduğunu doğrulayarak, kararı "spekülasyon ve söylentilerin önüne geçmek" amacıyla kabul ettiğini bildirdi.

Yermak'a görev süresi boyunca yürüttüğü çalışmalar için teşekkür eden Zelenski, "Andriy, müzakere sürecinde Ukrayna'nın tutumunu her zaman olması gerektiği şekilde temsil etti. Bu tutum daima vatansever bir duruştu." dedi.

Zelenski, Devlet Başkanlığı Ofisi'nde yeniden yapılanma sürecine işaret ederek, yeni başkanın belirlenmesi için istişarelere yarın başlayacağını ve sürecin şeffaf yürütüleceğini duyurdu.

Ukrayna Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosu (NABU), sabah saatlerinde, bir soruşturma kapsamında Devlet Başkanlığı Ofisi'nde arama yapıldığını bildirmişti.

NABU'nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Uzmanlaşmış Yolsuzlukla Mücadele Savcılığı (SAP) tarafından Devlet Başkanlığı Ofisi'nde soruşturma faaliyetlerinin yürütüldüğü belirtilmişti.

