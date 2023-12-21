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Dünya

Ukrayna, yurt dışındaki Ukraynalı erkekleri orduya çağıracak

Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov, gelecek yıl yurt dışında bulunan Ukraynalı erkeklerin de orduya çağrılacağını bildirdi.

AA21 Aralık 2023 Perşembe 13:48 - Güncelleme:
Ukrayna, yurt dışındaki Ukraynalı erkekleri orduya çağıracak
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Umerov, Alman Axel Springer grubuna ait gazetelere yaptığı açıklamada, Ukrayna dışında yaşayan yaşları 25 ila 60 olan Ukraynalı erkeklere, silah altına alma çağrısı gönderileceğini ifade etti.

Herkese karşı adil olmak istediklerini belirten Umerov, "Biz bir davetiye göndereceğiz. Gelmek ve orduya hizmet etmek onların da hakkı." değerlendirmesinde bulundu.

Rüstem Umerov, silah altına alınma çağrısına uymayanların cezalandırılacağını, ancak bunun hangi şekilde yapılacağı konusunda çalışmaların sürdüğünü vurguladı.

Umerov ayrıca ABD'nin, Ukrayna'ya yönelik desteğinin gelecek yıl da devamı konusunda iyimser olduğunu kaydetti.

Almanya'da hali hazırda yaklaşık 190 bin, askerliğe elverişli Ukraynalı erkek yaşıyor.

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