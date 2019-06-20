Türkiye İktisadi Araştırmalar Vakfı ile Ukrayna Sanayi ve Ticaret Odası, Türkiye-Ukrayna ekonomik ilişkilerinin ele alındığı bir sempozyum düzenledi. Ukrayna´nın başkenti Kiev´de Ukrayna Sanayi ve Ticaret Odası´nda düzelenen sempozyuma T.C. Ticaret Bakanlığı, Halkbank, Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı (TİKA) ve Credit Europe Bank destek oldu.

Sempozyumdaki konuşmasında, Türkiye´nin Ukraynalı ihracatçılar için çok önemli bir pazar olduğunu vurgulayan Çijikov, "Hedefimiz ticaret hacmimizi 4 milyar dolardan 10 milyar dolara çıkarmak. Biz sadece Karadeniz havzasında komşu değil, aynı zaman stratejik ortaklarız. Ortak çabalarımız ile üçüncü ülkelerin pazarlarını fethedebiliriz. Zira değerli ürünlere sahibiz" dedi.

Türkiye ile Ukrayna arasındaki ticaret hacminin 4.1 milyar dolar seviyesine ulaştığını belirten T.C. Kiev Büyükelçisi Yağmur Güldere de, "Bu azımsanacak bir rakam değil. Fakat Türkiye ile Ukrayna´yı yan yana koyduğunuz zaman beklentilerin çok gerisinde kalan bir rakam" dedi.

İki ülke cumhurbaşkanlarının 10 milyar dolar ticaret hedefi koyduklarını hatırlatan Güldere, "Bu bile aslında mütevazı bir hedef. Ukrayna´da muazzam bir birikim, altyapı var. İki ülke ekonomisi el ele verdiğinde müthiş bir sinerji ile çok etkileyici projeler, etkileyici rakamlar ortaya çıkabilir" diye konuştu.

Türkiye ile Ukrayna arasında uzun yıllardır devam eden serbet ticaret anlaşması (STA) görüşmelerine de değinen Büyükelçi, "Tabii ki STA müzakereleri zor müzakereler. Müzakereciler doğal olarak ülkelerinin hassas sektörlerine özel bir bakışla yaklaşıyorlar. Fakat eminim ki iki tarafta da büyük resmi görerek, sürdürübilir karşılıklı açılımlar temelinde, kaybedeni olmayacak bir anlaşma yapacak derinlik, birikim mevcut. Umuyorum ki bu anlaşma artık sonuçlandırılır ve arzu ettiğimiz hedeflere yürürüz" dedi.

TİKA Ukrayna Program Koordinatörü Esin Acar Ergin de konuşmasında "Yenilikçi çözümler ve iş birliği modelleri ile her iki ülkenin ekonomilerine ve insanlarına yarar sağlayacak projeler TİKA´nın öncelikleri arasında yer almaktadır" dedi.

Türkiye ile Ukrayna´nın ticaret hacminin 4.1 milyar dolar seviyesinde olduğunu belirten T.C. Kiev Ticaret Müşaviri Haydar Koçak, "2008 yılında bu rakamın 6.5 milyar dolar olduğunu görüyoruz. Şu anki ticaret hacminin gerçek potansiyeli yansıtmadığı görülmektedir" diye konuştu.

Türk Ukrayna İşadadamları Derneği (TUİD) Başkanı Burak Pehlivan ile Türkiye Ukrayna Sanayiciler ve İşadamları Birliği Başkanı Zafer Özbay (TUSİB) da katılımcılara derneklerinin faaliyetleri ve Ukrayna ekonomisi ile ilgili bilgi verdi.

Sempozyumun sonunda, iş adamı Mete Karaer´in moderatörlüğünde, Türkiye´de iş kurma ve iş yapmanın hukuki yönleri hakkında sunumlar yapıldı. Ardından Türk ve Ukraynalı iş insanları karşılıklı görüşmelerde bulundu.