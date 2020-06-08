Ukrayna'da 2. Dünya Savaşı'ndan kalma 730 adet top mermisi bulundu

DHA 08 Haziran 2020 Pazartesi 12:57 - Güncelleme: 08 Haziran 2020 Pazartesi 12:57

Ukrayna Acil Durumlar Servisi’nden yapılan açıklamada, Vinnitsa iline bağlı Sipiçintsi köyünde bir parkta İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma 730 adet top mermisi bulunduğu bildirildi.

Bulunan top mermilerinin 414’ünün AC-45, 213’ünün AC-76, birinin MM-82 tipi olduğu, ayrıca aynı yerde yapılan incelemelerde 102 top mermisine daha ulaşıldığı belirtildi. Mermilerin bugün imha edileceği kaydedildi. Ukrayna’nın Odesa kentinde bir kişi, geçen ay evinin bahçesinde İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma bir top mermisinin patlaması sonucu hayatını kaybetmişti.

HİTLER KARARGÂH KURMUŞTU

Adolf Hitler, II. Dünya Savaşı sırasında o dönemde Sovyetler Birliği’ne bağlı olan Ukrayna’nın Vinnitsa ilinde karargâh ve sığınaklar kurmuş, daha sonra Nazi ordusu geri çekilirken iz bırakmamak için söz konusu bölgeyi havaya uçurarak, imha etmişti.