Ukrayna'da 32. Bağımsızlık Günü savaşın gölgesinde kutlanıyor

Ülkede büyük çaplı kültür, spor ve dini etkinlikler "saldırı tehlikesi" nedeniyle yasaklanırken, Kiev'deki Bağımsızlık Meydanı'nda, Ukrayna ordusunca ele geçirilen Rus askeri teçhizat sergilendi.

Tank, zırhlı araç ve diğer ekipmanların yer aldığı sergi, halk tarafından büyük ilgi gördü. Vatandaşlar, ailece buraya gelerek fotoğraf çekti.

Çocuklarıyla birlikte park ve meydanlara akın eden ve bazıları geleneksel kıyafetler giyen Ukraynalılar, ülkelerinin bayrağını taşıdı.

Ayrıca Bağımsızlık Günü vesilesiyle Sofya Meydanı'nda, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin katılımıyla tören düzenlendi.

Hükümet üyeleri, askerler ve Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo De Sousa'nın da yer aldığı törende, Zelenskiy, savaşta görevini yerine getiren asker ve gazetecilere ödül takdim etti.

- "Bağımsızlığımız devam edecek"

Zelenskiy, burada yaptığı konuşmada, günün önemine işaret ederek, "32 yıldır bağımsız ülkeyiz ve bağımsızlığımız devam edecek. Bağımsızlığımızı bozmalarına izin vermeyeceğiz. Ukraynalılar (bağımsızlıklarını) ellerinden kaçırmayacak." dedi.

Ukrayna'nın tarihinin derin olduğunu belirten Zelenskiy, özgürlük ve bağımsızlık için savaştıklarını vurguladı.

- "Ukrayna halkı yenilmez"

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:



"Burası yenilmeyenler, yıkılmayan cesur kahramanların ülkesidir. Burası, özgürlük ve onurun her zaman temel değer olduğu yerdir. Özgür ülke. Düşmanın planları, tüm bu argümanların karşısında bozulacak."