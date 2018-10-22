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Ukrayna'da bir Türk, fidye için başka bir Türk'ü kaçırdı

Ukrayna'da bir Türk vatandaşı, başka bir Türk'ün de aralarında olduğu üç kişi tarafından fidye için kaçırıldı.

  • DHA
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Lviv emniyetinden yapılan açıklamaya göre, Türk vatandaşını kaçıran üç kişi düzenlenen operasyonla yakalandı. Lviv´in merkezinde buluştuğu kişilerce silah zoruyla bir araca bindirilen Türk vatandaşı Ö.G.´nin Ukrayna polisinin yaptığı operasyonla kurtarıldığı ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Zanlılardan birinin 40 yaşındaki bir Türk vatandaşı, diğer ikisinin ise 26 ve 27 yaşlarında iki Azerbaycan vatandaşı olduğu vurgulanırken, Lviv Emniyet Müdürü Valeriy Sereda yaptığı açıklamada, "Kaçırılan yabancı ülke vatandaşının hayati tehlikesi yok ve sağlığı iyi durumda. Suçluların kimlikleri tespit edildi. İkisi Azerbaycan, biri Türk vatandaşı" diye konuştu.

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