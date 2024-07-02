Ukrayna'da darbe girişimi engellendi

Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, darbecilerin, Ukrayna parlamentosunun kontrolünü ele geçirmek ve askeri ve siyasi liderliği iktidardan uzaklaştırmak için 30 Haziran'da Kiev'de bir isyan başlatmayı planladıklarını öne sürdü.



Darbenin, yaklaşık iki buçuk yıldır yıkıcı bir savaş yürüten Rusya ile bağlantısının olup olmadığına dair resmi makamlardan açıklama yapılmazken, bazı Ukraynalı güvenlik yetkilileri söz konusu planın 'Rusya'nın işine yarayacağını' iddia etti.

SBU, dört şüphelinin tespit edildiğini ve ikisinin gözaltında olduğunu açıkladı. Şahıslar eğer suçlu bulunurlarsa 10 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalacaklar. SBU, silah ve mühimmatın yanı sıra cep telefonları, bilgisayarlar ve 'suç eylemine dair kanıt içeren' diğer kayıtlara el konulduğunu bildirdi.

Ukrayna Başsavcılığı'na göre, darbe lideri olduğu iddia edilen kişi 2 bin kişilik bir salon kiraladı ve parlamentoyu ele geçirmek için özel şirketlerden silahlı personel aldı.

SAHADAKİ GELİŞMELER

İddia edilen darbe planı, Rusya'nın son aylarda savaş alanında yavaş ama istikrarlı bir şekilde ilerleme kaydetmesinin ardından ortaya atıldı. Ukraynalı yetkililere göre, Rus güçleri Cumartesi günü güneydeki Vilniansk kasabasına düzenlediği füze saldırısında üçü çocuk olmak üzere yedi kişiyi öldürdü. Bu olay, Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'yi Avrupalı müttefiklerine uzun menzilli silah çağrısında bulunmaya sevk etti.

Zelensky, Telegram uygulamasından yaptığı açıklamada, "Yardım eden tüm ortaklara minnettarım. Ve ihtiyacımız olan kararlar hızlandırılmalı. Bu savaşta kararlarda herhangi bir gecikme, insan hayatlarının kaybedilmesi anlamına gelir" dedi.