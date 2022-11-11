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Dünya

Ukrayna'da füze saldırısı: 7 kişi hayatını kaybetti

Ukrayna'nın liman kenti Mıkolayiv'de Rus güçlerince bir apartmana düzenlenen füze saldırısı sonucu 7 sivil hayatını kaybetti.

AA11 Kasım 2022 Cuma 16:25 - Güncelleme:
Ukrayna'da füze saldırısı: 7 kişi hayatını kaybetti
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Ulusal basına yansıyan haberlere göre Rus güçleri, sabah saatlerinde Mıkolayiv şehir merkezindeki 5 katlı bir apartmana füze saldırısı düzenledi.

Saldırı nedeniyle apartman enkaza dönüştü.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Kirilo Timoşçenko, Telegram'dan yaptığı açıklamada, Rus güçlerin Mıkolayiv kentinde 5 katlı bir binaya füze saldırısı düzenlediğini söyledi.

Timoşçenko, saldırı sonucu 7 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Soy ismini vermek istemeyen ve saldırıdan kurtulan 54 yaşındaki Lyudmila, AA muhabirine, saldırının düzenlendiği saatlerde evde olmadıklarını ve bu yüzden kendilerini çok şanslı hissettiklerini söyledi.

- ZELENSKİ'DEN SALDIRIYA TEPKİ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın özgürleştirilmesi için mücadeleyi sürdürdüklerini belirtti.

Zelenskiy, Rusların, Ukrayna ordusunun sahadaki başarısına tepki olarak sivillere saldırdığını belirterek "Beş katlı bir konut binasına saldırı yapıldı. Bina 5. kattan 1. kata kadar yıkıldı. Maalesef ölü ve yaralılar var."

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