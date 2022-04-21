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Dünya

Ukrayna'da her 6 kişiden biri yerinden oldu

Birleşmiş Milletler'e bağlı Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Rusya ile savaşın sürdüğü Ukrayna'da çatışmalar nedeniyle her 6 kişiden birinin ülke içinde yerlerinden edildiğini bildirdi.

AA21 Nisan 2022 Perşembe 18:03 - Güncelleme: 21 Nisan 2022 Perşembe 18:03
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IOM'dan yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna'da savaşın başladığı 24 Şubat'tan bu yana ülke içinde yerinden edilenlere değinildi.

Açıklamada, nisanın başından bu yana çatışmalar nedeniyle 600 binden fazla sivilin evini terk ettiği vurgulanırken ülke içindeki toplam yerinden edilen sayısının 7,7 milyona yükseldiği kaydedildi.

Bu rakamın ülke nüfusunun yüzde 17'sine denk geldiği, Ukrayna'da ortalama her 6 kişiden birinin ülke içinde yerinden edildiği bilgisi paylaşıldı.

Yerinden edilen sivillerin yarısından fazlasının gıda ihtiyaçlarını karşılamakta zorluk çektiği, gıdaya erişim zorluğunun en çok Ukrayna'nın doğusunda görüldüğü belirtildi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen IOM Genel Direktörü Antonio Vitorino, ülke içi zorunlu göçlerde en çok kadın, çocuk, yaşlı ve engellilerin olumsuz etkilendiğini vurgulayarak, "Evini terk etmek durumunda kalan korumasız gruplara yardımda bulunmaya çalışıyoruz. Ulaşılması zor durumdaki sivillere yardım edilebilmesi için insani ateşkesin sağlanması şart." ifadelerini kullandı.

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