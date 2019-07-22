'Komedyen'in partisi bir ilke imza attı

Ukrayna genelinde akşam saatlerinde oyların yüzde 82,17´si sayılırken, yüzde 5´lik seçim barajını beş partinin geçmesi, kesinlik kazandı. Buna göre, Cumhurbaşkanı Zelenski´nin kurucusu olduğu Halkın Hizmetkarı Partisi, oyların yüzde 42,9´unu alırken, partinin parti listesi ve dar bölge çoğunluk sistemiyle parlamentoya toplam 251 milletvekilinin gireceği, diğer taraftan Rusya yanlısı çizgideki Muhalefet Platformu´nun yüzde 12,95 oranında oy alarak toplam 43 milletvekilliği, eski Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko´nun Avrupa Dayanışması Partisi´nin yüzde 8,31 oy alarak 25 milletvekilliği, eski başbakanlardan Yuliya Timoşenko´nun Anavatan Partisi´nin yüzde 8,11 oranında oyla 25 milletvekilliği, Batı yanlısı çizgideki müzisyen Svyatoslav Vakarçuk´un Ses Partisi´nin ise, yüzde 6,05 civarında oyla, 21 milletvekili elde edeceği belirtiliyor. Oy sayım işlemleri sürmekle birlikte, Halkın Hizmetkarı Partisi´nin, parlamentoda mutlak çoğunluk için gereken 226 sandalyeyi elde etmiş olduğuna kesin gözüyle bakılıyor. Öte yandan, Başbakan Volodimir Groysman´ın Ukrayna Stratejisi adlı partisi, yüzde 2 civarında oy alarak, parlamento dışı kalmış oldu.

Bu sonuçlar, Zelenski´nin partisinin bir koalisyon ortağına ihtiyaç duymadığını ortaya koymakla birlikte, siyasi uzmanlar, Zelenski´nin kendi yönetimine özellikle Batılı devletler nezdinde demokratik bir görünüm vermek için, diğer bazı siyasi partilerle koalisyon kurma yoluna gidebileceğini ifade ediyor. Diğer taraftan, Zelenski´nin Halkın Hizmetkarı Partisi, parlamentoda anayasayı değiştirmek için gereken 300 sandalyeye sahip olamadığı için, köklü değişiklikler konusunda, diğer siyasi partilerle işbirliğine ihtiyaç duyacak.

AGİT: Seçimler demokratik ortamda gerçekleşti

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) adına seçimleri takip eden gözlemciler kurulundan yapılan açıklamada, Ukrayna´da seçimlerin serbest rekabet şartları altında geçtiği ve ciddi bir usulsüzlükle karşılaşılmadığı ifade edilirken, diğer taraftan, bazı siyasi partilerin kampanyalarının finansmanının gerektiği şekilde şeffaf olmadığı dile getirildi.

ABD´nin Kiev Büyükelçiliği´nden yapılan açıklamada da, seçimlerin demokratik geçtiği dile getirildi. Diğer taraftan, ABD´nin Ukrayna Özel Temsilcisi Kurt Volker´ın bu hafta Kiev´i ziyaret edeceği ve üst düzey devlet adamlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirileceği bildirildi.

Rusya: Gelişmeleri dikkatle izleyeceğiz

Rusya Dışişleri Bakanlığı´ndan yapılan açıklamada ise, seçimlerde Batı yanlısı ve milliyetçi çizgideki partilerin düşük oy aldığına ve radikal milliyetçi çizgideki partilerin seçim barajını aşamadığına dikkat çekilerek, Ukraynalılar´ın bu seçimde "umuda oy verdikleri" ifade edildi. Ukrayna´nın yeni yönetiminin "halkın beklentisine uygun hareket edeceğinin" umulduğunun kaydedildiği açıklamada ayrıca, Rsuya yönetiminin, Ukrayna´nın somut tavırlarını gözlemleyeceği ve tavrını buna göre belirleyeceği dile getirildi.