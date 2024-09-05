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Dünya

Ukrayna'da kabine değişikliği! Eski Ankara Büyükelçisine bakanlık görevi verildi

Ukrayna'nın eski Ankara Büyükelçisi ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Andriy Sibiga, dışişleri bakanlığına atandı.

AA5 Eylül 2024 Perşembe 19:38 - Güncelleme:
Ukrayna'da kabine değişikliği! Eski Ankara Büyükelçisine bakanlık görevi verildi
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Ukrayna hükümetinde geniş çaplı değişikliğe gidilirken, parlamento, bugün yapılan genel oturumda kabinenin yeni üyelerini belirledi.

Buna göre, Ukrayna'nın eski Ankara Büyükelçisi ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Sibiga, yeni dışişleri bakanı oldu.

Olha Stefanişina, Ukrayna Avrupa ve Avrupa-Atlantik Entegrasyonundan Sorumlu Başbakan Yardımcısı ve Adalet Bakanı olarak atandı. Oleksiy Kuleba, Ukrayna'nın Yeniden İnşasından Sorumlu Başbakan Yardımcısı ve Topluluklar ve Bölgeleri Geliştirme Bakanlığına getirildi.

Ukrayna Çevre Koruma ve Doğal Kaynaklar Bakanı Svetlana Grinçuk, Ukrayna Gençlik ve Spor Bakanı Matviy Bidnıy oldu.

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Mikola Toçitskiy, Kültür ve Stratejik Haberleşme Bakanlığına, Natalya Kalmikova, Ukrayna Gazi İşleri Bakanlığına atandı.

Ukrayna Stratejik Endüstriler Bakanı German Smetanin, Tarım Politikası ve Gıda Bakanı ise Vitaliy Koval oldu.

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, "yeni enerjiye ihtiyaçları olduğunu ve bu adımların (kabine değişikliğinin) ülkesinin çeşitli yönlerde güçlendirilmesiyle ilgili" olduğunu söylemişti.

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