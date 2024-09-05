Ukrayna hükümetinde geniş çaplı değişikliğe gidilirken, parlamento, bugün yapılan genel oturumda kabinenin yeni üyelerini belirledi.

Buna göre, Ukrayna'nın eski Ankara Büyükelçisi ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Sibiga, yeni dışişleri bakanı oldu.

Olha Stefanişina, Ukrayna Avrupa ve Avrupa-Atlantik Entegrasyonundan Sorumlu Başbakan Yardımcısı ve Adalet Bakanı olarak atandı. Oleksiy Kuleba, Ukrayna'nın Yeniden İnşasından Sorumlu Başbakan Yardımcısı ve Topluluklar ve Bölgeleri Geliştirme Bakanlığına getirildi.

Ukrayna Çevre Koruma ve Doğal Kaynaklar Bakanı Svetlana Grinçuk, Ukrayna Gençlik ve Spor Bakanı Matviy Bidnıy oldu.

Kremlin'e göre Batı, Ukrayna krizinin çözümüne sıcak bakmıyor Mikola Toçitskiy, Kültür ve Stratejik Haberleşme Bakanlığına, Natalya Kalmikova, Ukrayna Gazi İşleri Bakanlığına atandı.

Ukrayna Stratejik Endüstriler Bakanı German Smetanin, Tarım Politikası ve Gıda Bakanı ise Vitaliy Koval oldu.