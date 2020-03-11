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Dünya

Ukrayna'da koronavirüs önlemi: Milletvekillerinin yurt dışına çıkışına sınırlama

Koronavirüs (Kovid-19) önlemlerinin artırıldığı Ukrayna'da, milletvekillerinin resmi yurt dışı seyahatlerine çıkmasına da geçici süreliğine yasak getirildi.

DHA11 Mart 2020 Çarşamba 12:03 - Güncelleme: 11 Mart 2020 Çarşamba 12:03
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Ukrayna Parlamentosu Başkanı Dmitro Razumkov'un, dünya genelinde koronavirüs salgının yayılması nedeniyle, Ukrayna milletvekillerinin tüm resmi yurt dışı seyahatlerinin iptal edilmesi yönündeki kararnameyi imzaladığı bildirildi.

İktidardaki Halkın Hizmetkarı Partisi Parlamento Başkan Vekili Yevgeniy Kravçuk, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, "Parlamento Başkanı, Bakanlar Kurulu'nun karantina önlemleri sürdüğü müddetçe ve dünyadaki salgın durumunda değişiklik olana kadar milletvekillerinin resmi yurt dışı seyahatlerini iptal etti" şeklinde bilgi verdi.

Kravçuk ayrıca Ukrayna Parlamentosu'nun girişlerinde dezenfektan el jelleri bulundurulması yönünde karar alındığını açıkladı.

Ukrayna Sağlık Bakanlığı, ülkede koronavirüs salgınının yayılma ihtimaline karşı önlem olarak toplu etkinliklerin, konferansların ve spor karşılaşmalarının iptal edilebileceğini açıklamıştı. Ülkede şu ana kadar tek koronavirüs vakasının kayda geçtiği Çernovtsi kentinde tüm okullar ve üniversiteler geçici olarak tatil edilmişti.

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