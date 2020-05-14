DHA 14 Mayıs 2020 Perşembe 11:36 - Güncelleme: 14 Mayıs 2020 Perşembe 11:36

Ukrayna Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, son 24 saat içinde iyileşen hasta sayısının önceki günlere göre rekor düzeyde artarak 427’ye yükseldiği, buna karşılık yeni vaka sayısının, önceki günlere göre azalarak, 422’ye gerilediği belirtildi. Açıklamada, Ukrayna’da toplam vaka sayısının 16847 olduğu, toplam iyileşen sayısının 4143’e, toplam vefat sayısının ise, son 24 saatte 17 kişi artarak 456’ya yükseldiği kaydedildi.

UÇAK SEFERLERİ TEMMUZ AYINDA BAŞLAYACAK

Ukrayna’da koronavirüs vakalarının en yoğun olduğu yerlerin başında, Avrupa’da mevsimlik işçi olarak çalışan kişilerin yaşadığı Batı Ukrayna illeri ile, başkent Kiev bulunuyor. Ukrayna yönetimi, şehirler arası yolcu taşımacılığını Haziran ayında, Uluslar arası uçak seferlerini ise, temmuz ayında başlatmayı planlıyor. Ukrayna Cumhutbaşkanı Volodimir Zelenski, dün yaptığı açıklamada, Ukrayna’da karantina önlemlerinin 22 Mayıs’tan itibaren yumuşatılacağını bildirmişti.