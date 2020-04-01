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Dünya

Ukrayna'da koronavirüsü ilk bulaştıran kadın gözyaşlarına boğuldu, özür diledi!

Ukrayna'da koronavirüsün (Covid-19) ilk görüldüğü yerlerden Çernovtsi ilindeki insanlara virüsü bulaştırdığı iddia edilen kadın, diz çöküp yalvararak, 'Beni öldürün, ama çocuklarıma dokunmayın', dedi.

DHA01 Nisan 2020 Çarşamba 14:50 - Güncelleme: 01 Nisan 2020 Çarşamba 14:50
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Ukrayna’nın güneybatısında Romanya ve Moldova sınırında yer alan Çernotvtsi ilinin Kolenkovtsi köyünden Yelizaveta isimli bir kadın, çalışmak için gittiği İtalya’dan köyüne dönüşünde kendisini karantina almayarak koronavirüsü bütün köye ve ile bulaştırmakla suçlanıyordu. Halen giriş çıkışların yasaklandığı köyde, çok sayıda kişi koronavirüs nedeniyle hastanede bulunuyor.

DİZ ÇÖKTÜ, AĞLADI, AF DİLEDİ...

Yelizaveta, köylülerden kendisine yoğun tepkilerin gelmesi ve evinin yakılacağı tehditleriyle karşılaşması üzerine, bütün köy halkından özür diledi. Koronavirüs hastalığını atlattığını ve bir daha İtalya’ya asla gitmeyeceğini söyleyen kadın, diz çökerek, "Hayatımda çocuklarım ve torunlarımdan daha değerli bir şey yok. Beni öldürün, kesin, doğrayın ama yalvarırım çocuklarıma ve torunlarıma dokunmayın" dedi. Hastanedeki tedavisinin sona erdiğini ve iyileşerek köye döndüğünü söyleyen kadın, diğer taraftan köyde kendisine karşı oluşan tepki nedeniyle ekmek almak için bile evden çıkamadığını, kapının önüne çıkmaktan bile korktuğunu ifade etti.

Ukrayna’da 669 kişide korona virüsünün tespit edildiği; 17 kişinin ise hayatını kaybettiği, 10 kişinin iyileştiği bildirdi.

İşte Göztepe Şehir Hastanesi'ndeki son durum

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