Ukrayna'da Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm

AA 13 Mart 2020 Cuma 17:32 - Güncelleme: 13 Mart 2020 Cuma 17:32

Ukrayna Sağlık Bakanlığı basın servisinden yapılan açıklamada, Jitomir bölgesinde dün Kovid-19 teşhisi konulan kadının yapılan müdahaleye rağmen kurtulamadığı bildirildi.

Aile bireylerinin karantinaya alındığı kaydedilen 71 yaşındaki kadının ölümüyle ülkede Kovid-19 kaynaklı ilk ölüm gerçekleşmiş oldu.

-UKRAYNA'YA YABANCILARA GİRİŞ YASAĞI



Öte yandan Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Aleksey Danilov, düzenlediği basın toplantısında, alınan karar gereği iki gün sonra yabancı vatandaşlar için iki hafta süreyle Ukrayna sınırlarının kapatılacağını duyurdu.