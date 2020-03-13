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Dünya

Ukrayna'da Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm

Ukrayna'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 71 yaşında bir kadın hayatını kaybetti.

AA13 Mart 2020 Cuma 17:32 - Güncelleme: 13 Mart 2020 Cuma 17:32
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Ukrayna Sağlık Bakanlığı basın servisinden yapılan açıklamada, Jitomir bölgesinde dün Kovid-19 teşhisi konulan kadının yapılan müdahaleye rağmen kurtulamadığı bildirildi.

Aile bireylerinin karantinaya alındığı kaydedilen 71 yaşındaki kadının ölümüyle ülkede Kovid-19 kaynaklı ilk ölüm gerçekleşmiş oldu.

-UKRAYNA'YA YABANCILARA GİRİŞ YASAĞI

Öte yandan Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Aleksey Danilov, düzenlediği basın toplantısında, alınan karar gereği iki gün sonra yabancı vatandaşlar için iki hafta süreyle Ukrayna sınırlarının kapatılacağını duyurdu.

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