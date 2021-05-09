İSTANBUL 18°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
09 Mayıs 2021 Pazar / 27 Ramazan 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,2364
  • EURO
    10,0327
  • ALTIN
    484.788
  • BIST100
    1441.33
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Ukrayna'da Nazizm'e karşı zaferin 76. yıl dönümü anıldı
Dünya

Ukrayna'da Nazizm'e karşı zaferin 76. yıl dönümü anıldı

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, İkinci Dünya Savaşı'nda Nazizm'e karşı kazanılan zaferin 76. yıl dönümü anıldı.

AA09 Mayıs 2021 Pazar 15:53 - Güncelleme: 09 Mayıs 2021 Pazar 16:00
ABONE OL

Sabah saatlerinde Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Kiev'deki Sonsuz Onur Parkı'nda bulunan meçhul asker anıtına çiçek bıraktı.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından paylaştığı konuşmada, "Nazizm'e karşı zafer nedir? Korkunç bir bedeldir. 8 milyondan fazla Ukraynalının hayatını kaybettiği gerçeğidir. Evine dönmeyen her 5 Ukraynalıdan birisidir. Savaşta toplamda 50 milyondan fazla insan hayatını kaybetti ve bu korkunç rakamlar nedeniyle 'zafer' kelimesi coşkuyu çağrıştırmamalı." ifadelerini kaydetti.

Törene, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak da katıldı.

Gün boyu insanlar anıta çiçek bırakmaya devam etti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.