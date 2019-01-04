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Ukrayna'da öldürülen Türk gençlerinin katil zanlıları aranıyor

Türk öğrencilerin Ukrayna'nın Harkov kentindeki evlerinde ölü bulunması Ukrayna basınında geniş yer aldı.

  • İHA
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Yayınlanan haberde genç kızların defalarca bıçaklandığı ve boğazlarının kesilerek öldürüldükleri yazıldı.  
Ukrayna'nın Harkov kentinde dehşete düşüren olay Ukrayna basınında geniş yer aldı. Yayınlanan haberde Buket Y. ve Zeynep H. isimli Türk öğrencilerin evlerinde ölü bulunduğu belirtilerek, defalarca bıçaklandıkları ve boğazlarının kesilerek öldürüldükleri yazıldı. Haberde, genç kızlardan birinin ailesine eski erkek arkadaşının kendisini takip ettiği şikayetinde bulunduğunun altı çizilerek, muhtemel şüphelinin genç kızın Türk vatandaşı olan erkek arkadaşı olduğu belirtildi.
 
Türk gençlerinin katil zanlıları aranıyor
Ukrayna polisi, Karazin Üniversitesi Tıp Fakültesi ikinci sınıf öğrencisi olan Buket Y. ve Zeynep H.’nin yaşadıkları evde öldürülmeleri ile ilgili soruşturma başlattı. Güvenlik güçleri, evin dağınık olması ve giriş kapısında zorlanma izine rastlanmamış olması nedeniyle katilin tanıdık olabileceği ihtimali üzerinde durulduğunu bildirdi.
 
Öte yandan, katil zanlısının Arap kökenli olabileceği yönündeki iddiaların da üzerinde duran polis, ev sahibi Abdel Taysir el Madani’in annesinin de birkaç hafta önce aynı apartmanda bir başka dairede vahşice öldürüldüğünü kaydetti.
 

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