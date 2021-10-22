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Dünya

Ukrayna'da rakamlar korkutuyor! iki gündür art arda tavan yaptı

Ukrayna'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte vaka sayısı 23 bin 785, ölü sayısı 614 ile en yüksek seviyeye çıktı.

AA22 Ekim 2021 Cuma 09:56 - Güncelleme: 22 Ekim 2021 Cuma 09:56
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Ukrayna Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 134 bin 329 kişiye Kovid-19 testi yapıldı.

Son 24 saatte 23 bin 785 vakanın tespit edildiği ve 614 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, en yüksek vaka ve ölüm sayısı kaydedildi.

Ukrayna'da mayıstan itibaren düşüşe geçen vaka sayıları, eylülde tekrar artmaya başlamıştı.

Ukrayna'da dün de 22 bin 415 vaka sayısı, 546 ölü sayısı ile günlük en yüksek rakam kaydedilmişti.

GÜNLÜK YAKLAŞIK 270 BİN AŞIYLA EN YÜKSEK RAKAMA ULAŞILDI

Kitlesel aşı çalışmalarına 24 Şubat'ta başlanan ülkede, son 24 saatte 269 bin 666 bin kişiye aşı yapılarak günlük en yüksek aşılanma rakamına ulaşıldı.

Ülkede toplam aşılanan sayısı 8 milyon 557 bin 659 oldu.

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