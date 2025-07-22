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Dünya

Ukrayna'da Rus ilerleyişi sürüyor! Kritik noktayı ele geçirdiler

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesinde Novotoretskoye yerleşim yerini ele geçirdiklerini duyurdu. Bakanlık ayrıca, son 24 saatte Ukrayna'ya ait 259 İHA'nın Rus hava savunma sistemlerince yok edildiği bilgisini paylaştı.

AA22 Temmuz 2025 Salı 17:12 - Güncelleme:
Ukrayna'da Rus ilerleyişi sürüyor! Kritik noktayı ele geçirdiler
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki faaliyetlerine dair güncel bilgi verildi.

Rus güçlerinin Ukrayna'daki cephede ilerlediği kaydedilen açıklamada, "Merkez Askeri Grubu birlikleri, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Novotoretskoye yerleşim yerini kurtardı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, son 24 saatte Ukrayna'ya ait 259 İHA'nın Rus hava savunma sistemlerince yok edildiği, bunlardan 35'inin Moskova dahil Rus bölgeleri ve Karadeniz üzerinde düşürüldüğü aktarıldı.

Rusya Savunma Bakanlığı, hafta sonu Donetsk bölgesinde Belaya Gora yerleşim yerini ele geçirdiklerini bildirmişti.

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