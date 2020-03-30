İSTANBUL 15°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,5
  • EURO
    7,1998
  • ALTIN
    338.847
  • BIST100
    87615
Dünya

Ukrayna'da sahte Kovid-19 testi yakalandı

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Türkiye'den getirildiği öne sürülen sahte koronavirüs (Covid-19) testleri ile kanser ilaçlarına el konulduğu bildirildi.

DHA30 Mart 2020 Pazartesi 09:55 - Güncelleme: 30 Mart 2020 Pazartesi 09:55
ABONE OL

Ukrayna Güvenlik Servisi’nden (SBU) yapılan açıklamada, SBU Yolsuzluklarla ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi ekiplerinin, Ukrayna’ya düşük kaliteli kanser ilaçları ile sahte koronavirüs (Covid-19) testleri getirdiği tespit edilen bir şebekenin faaliyetlerini durdurduğu belirtildi. Türkiye’den Ukrayna’ya yasa dışı yoldan getirildiği iddia edilen kanser ilaçları ile sahte koronavirüs testlerinin, tekstil ürünlerinin taşındığı konteynerlerin içinde sağlıksız koşullarda muhafaza edildiğinin belirlendiği kaydedildi.

Kanser ilaçları ile sahte koronavirüs testlerinin yasal izinler olmadan internet üzerinden satışa sunulduğu, ürünlerin Kiev’de bir bodrum katında sağlıksız ortamda bulundurulduğu tespit edildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı, ele geçirilen kaçak ürünlerin piyasa değerinin 1 milyon grivna (yaklaşık 230 bin 400 TL) olduğu açıklandı.

İstanbul'da toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi yapıldı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Koronavirüs tedavisiyle ilgili önemli adım: Rusya iddia etti, ABD onayladı
Koronavirüs tedavisiyle ilgili önemli adım: Rusya iddia etti, ABD onayladı

Koronavirüs tedavisiyle ilgili önemli adım: Rusya iddia etti, ABD onayladı

500 yıl sonra okunan ezanı böyle dinledi
500 yıl sonra okunan ezanı böyle dinledi

500 yıl sonra okunan ezanı böyle dinledi

Cezayirlilerden Türkiye'ye teşekkür
Cezayirlilerden Türkiye'ye teşekkür

Cezayirlilerden Türkiye'ye teşekkür

ABD'de kriz! De Blasio resmen duyurdu: Tükeniyor
ABD'de kriz! De Blasio resmen duyurdu: Tükeniyor

ABD'de kriz! De Blasio resmen duyurdu: Tükeniyor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.