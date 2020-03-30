Ukrayna'da sahte Kovid-19 testi yakalandı

DHA 30 Mart 2020 Pazartesi 09:55 - Güncelleme: 30 Mart 2020 Pazartesi 09:55

Ukrayna Güvenlik Servisi’nden (SBU) yapılan açıklamada, SBU Yolsuzluklarla ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi ekiplerinin, Ukrayna’ya düşük kaliteli kanser ilaçları ile sahte koronavirüs (Covid-19) testleri getirdiği tespit edilen bir şebekenin faaliyetlerini durdurduğu belirtildi. Türkiye’den Ukrayna’ya yasa dışı yoldan getirildiği iddia edilen kanser ilaçları ile sahte koronavirüs testlerinin, tekstil ürünlerinin taşındığı konteynerlerin içinde sağlıksız koşullarda muhafaza edildiğinin belirlendiği kaydedildi.

Kanser ilaçları ile sahte koronavirüs testlerinin yasal izinler olmadan internet üzerinden satışa sunulduğu, ürünlerin Kiev’de bir bodrum katında sağlıksız ortamda bulundurulduğu tespit edildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı, ele geçirilen kaçak ürünlerin piyasa değerinin 1 milyon grivna (yaklaşık 230 bin 400 TL) olduğu açıklandı.