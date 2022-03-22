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Dünya

Ukrayna'da son 24 saatte 8 binden fazla sivil tahliye edildi

Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk, son 24 saatte insani yardım koridorları üzerinden sadece 8 bin 57 sivili güvenli bölgelere tahliye edebildiklerini bildirdi.

AA22 Mart 2022 Salı 00:20 - Güncelleme: 22 Mart 2022 Salı 00:20
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Vereşuk, video mesaj yoluyla yaptığı açıklamada, 21 Mart'ta sivillerin tahliyesi için onaylanan 8 insani yardım koridorundan 7'sinin çalıştığını söyledi.

Son 24 saatte çeşitli zorluklara rağmen 8 bin 57 kişiyi güvenli bölgelere tahliye edebildiklerini aktaran Vereşuk, "Mariupol'dan 3 bin 7 sivil Zaporojiya kentine çıkarıldı. Kiev bölgesindeki köylerden de 4 bin 370 kişi tahliye edildi." dedi.

Vereşuk, özellikle Mariupol güzergahı üzerindeki kontrol noktalarında işgalci birliklerin yarattığı zorlukların tahliye otobüslerinin toplanma yerlerine hızlı bir şekilde ulaşmasına izin verdiğini de sözlerine ekledi.

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