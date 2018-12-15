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Ukrayna'da Su-27 model avcı savaş uçağı düştü

Ukrayna’nın Jitomirsk bölgesinde orduya ait Su-27 model avcı savaş uçağının düştüğü bildirildi.

  • AA
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Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı basın merkezinden yapılan açıklamaya göre, planlı eğitim uçuşu yapan Su-27 model uçağın inişe geçerken Jitomir bölgesinde bilinmeyen bir sebeple düştüğü belirtildi.

Açıklamada, düşen uçağın pilotunun ise hayatını kaybettiği aktarıldı.

Ukrayna’da ekim ayında NATO ile düzenlenen Clear Sky 2018 askeri tatbikat esnasında da Su-27 model bir avcı savaş uçağı düşmüştü. 

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