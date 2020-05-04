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Dünya

Ukrayna'da ülke genelinde karantina uygulaması 22 Mayıs'a kadar uzatıldı

Ukrayna 11 Mayıs'ta sona ermesi beklenen ülke genelinde karantina uygulamasının 22 Mayıs'a kadar uzatıldığı duyuruldu.

IHA04 Mayıs 2020 Pazartesi 14:57 - Güncelleme: 04 Mayıs 2020 Pazartesi 14:58
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Ukrayna’nın başkenti Kiev’de Ukrayna Başbakanı Denys Shmyhal önderliğinde yeni tip Koronavirüs (Covid-19) gündemiyle Bakanlar Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, 11 Mayıs’ta bitirilmesi planlanan karantina uygulamasının 22 Mayıs’a kadar uzatılmasına karar verildiği açıklandı.

Yaklaşık 2 aydır karantina uygulamasının bulunduğu ülkede 11 Mayıs’tan itibaren gezi ve çocuk parkları, oyun alanları, güzellik salonları, restoran ve kafelerin yazlık bölümleri, müzeler ve kütüphanelerin yeniden açılmasına onay verildi.

Öte yandan, Ukrayna Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde Covid-19 vaka sayısının 12 bin 331’e, can kaybının ise 303’e ulaştığı bildirildi.

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