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Dünya

Ukrayna'da virüsü başkalarına bulaştırana hapis cezası

Ukrayna'da, koronavirüs karantinasından kaçan kişilere para cezası, salgın hastalıklarla mücadele için öngörülen kuralları ihlal edip virüsü başkalarına bulaştıran kişilere ise hapis cezası verilmesini öngören yasa tasarısı parlamentoda kabul edildi.

DHA18 Mart 2020 Çarşamba 15:27 - Güncelleme: 18 Mart 2020 Çarşamba 15:30
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Ukrayna Parlamentosu'nda 344 milletvekilinin oyuyla kabul edilen yasa, koronavirüs nedeniyle karantinada tutulan kişilerin karantinayı izinsiz olarak terk etmeleri halinde para cezasına çarptırılmalarını öngörüyor. Salgın ve enfeksiyon hastalıklarını önlemeye yönelik alınan önlemleri ihlal eden kişilere 17-51 bin grivna (4 bin 100 - 12 bin 130 TL) arasında para cezası verilebilecek.

Yasa, salgın hastalıklarla mücadele için öngörülen kuralları ihlal ederek, hastalıkların yayılmasına yol açan kişilerin ise 6 aya kadar tutukluluk ya da 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilmelerinin önünü açıyor. Aynı ihlallerin ölümlere veya farklı ağır sonuçlara neden olması halinde ise 5 ila 8 yıl arasında hapis cezası uygulanabilecek.

Korona haberi sunuyordu... Canlı yayında bayıldı

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