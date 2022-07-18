İSTANBUL 28°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Temmuz 2022 Pazartesi / 19 ZilHicce 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,4976
  • EURO
    17,7631
  • ALTIN
    963.986
  • BIST100
    2439.51
Dünya

Ukrayna'da yeni istihbarat başkanı atandı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkenin Güvenlik Servisi (SBU) Başkanlığına vekaleten Tuğgeneral Vasil Malyuk'un atanmasına karar verdi.

AA18 Temmuz 2022 Pazartesi 14:25 - Güncelleme:
ABONE OL

Devlet Başkanlığının internet sayfasında yayımlanan karara göre, SBU Başkanlığına, kurumun Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Malyuk vekaleten atandı.

Zelenski, dün, SBU Başkanı İvan Bakanov ile Ukrayna Başsavcısı İrina Venediktova'yı görevden almıştı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Zelenski, işgal altındaki topraklarda kalan 60'tan fazla Güvenlik Servisi ve kolluk kuvvetleri çalışanının Ruslarla iş birliği yaptığını belirterek, bu durumun yöneticilerle ilgili ciddi sorunlar uyandırdığını kaydetmişti.

  • Volodimir Zelenski
  • Ukrayna
  • istihbarat başkanı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.