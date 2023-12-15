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Dünya

Ukrayna'da yerel mecliste bir milletvekili el bombaları patlattı: 26 yaralı

Ukrayna'nın Zakarpatye bölgesinde yerel meclis toplantısında bir milletvekilinin el bombalarını patlatması sonucu 26 kişi yaralandı.

AA15 Aralık 2023 Cuma 15:31 - Güncelleme:
Ukrayna'da yerel mecliste bir milletvekili el bombaları patlattı: 26 yaralı
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Ukrayna İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Zakarpatye'deki Keretskovskiy köy meclisindeki toplantıda bir milletvekili el bombaları patlattı.

Patlama sonucu ilk belirlemelere göre, 6'sı ağır toplam 26 kişi yaralandı.

Olay yerine güvenlik güçleri ile sağlık ekipleri sevk edildi.

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