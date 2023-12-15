Ukrayna İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Zakarpatye'deki Keretskovskiy köy meclisindeki toplantıda bir milletvekili el bombaları patlattı.

Patlama sonucu ilk belirlemelere göre, 6'sı ağır toplam 26 kişi yaralandı.



Olay yerine güvenlik güçleri ile sağlık ekipleri sevk edildi.