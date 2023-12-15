Ukrayna İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Zakarpatye'deki Keretskovskiy köy meclisindeki toplantıda bir milletvekili el bombaları patlattı.
Patlama sonucu ilk belirlemelere göre, 6'sı ağır toplam 26 kişi yaralandı.
Olay yerine güvenlik güçleri ile sağlık ekipleri sevk edildi.
Ukrayna'da Keretskovsky Belediye Meclisi'nde yaşanan anlaşmazlık sonrası bir meclis üyesi, bulundukları odaya 3 el bombası attı.— Star Gazetesi ���� (@stargazete) December 15, 2023
Olayda saldırıyı gerçekleştiren de dahil 6'sı ağır 26 kişi yaralandı. pic.twitter.com/o1gSwOxlkA