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Dünya

Ukrayna'da yolsuzluk sebebiyle tüm bölge askeri komiserleri görevden alındı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyinin, askere alım sisteminde yolsuzluk nedeniyle ülkedeki tüm bölgelerin askeri komiserlerinin görevden alınmasını öngören kararına ilişkin kararnameyi imzaladı.

AA17 Ağustos 2023 Perşembe 18:33 - Güncelleme:
Ukrayna'da yolsuzluk sebebiyle tüm bölge askeri komiserleri görevden alındı
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Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi internet sitesinden yapılan açıklamada, Zelenski'nin Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyinin 11 Ağustos 2023 tarihli "Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin bölgesel askere alma ve sosyal destek merkezlerinin teftiş sonuçları hakkında" kararının yürürlüğe konulmasına ilişkin kararnameyi imzaladığı belirtildi.

Açıklamada, kararnamenin, resmi yayın kuruluşlarında yayımlandığı gün yürürlüğe gireceği kaydedildi.

Zelenski, 11 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyinin özel toplantısında askerlik şubelerinin denetlenmesinin sonuçlarını ele aldıklarını belirtmiş, "Askerlik şubesi yetkilileri hakkında toplam 112 ceza davası, 33 şüphe var. Aldığımız kararlarla tüm bölgelerin askeri komiserlerini görevden alıyoruz." ifadesini kullanmıştı.

Devlet Başkanı Zelenski, yeni askeri komiserlerin atanmadan önce Ukrayna Güvenlik Servisi tarafından denetleneceğini kaydetmişti.

Yerel basında çıkan haberlere göre, geçen ay bazı bölgelerin askerlik komiserliklerinin askere alım sürecinde görevi kötüye kullandığı, rüşvet aldığı ortaya çıkmıştı.

Gazeteciler, Odessa Askeri Komiseri Yevgeniy Borisov'un İspanya'da pahalı mülkiyeti ve lüks arabaları olduğunu ortaya çıkarmasının ardından Borisov vatandaşlara askerlik yapmaya uygun olmadığını gösteren belgeler satmakla şüphelenerek gözaltına alınmıştı.

Kolluk kuvvetleri, ayrıca Dnepropetrovsk askeri komiserinin de Rusya'nın Ukrayna'ya karşı açtığı savaş döneminde babası adına birkaç araba tescil ettirdiğini ve Dnipro şehrinde iki daire satın aldığını duyurmuştu.

Ukrayna Ulusal Yolsuzluğu Önleme Ajansı Başkanı Aleksandr Novikov, 135 askeri komiserin yaşam tarzının denetlendiğini ve çoğunda pahalı mülkiyetin bulunmadığını aktarmıştı.

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