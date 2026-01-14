İSTANBUL 8°C / 6°C
14 Ocak 2026 Çarşamba
  • Ukrayna'da yolsuzluk soruşturması: Eski Başkan Timoşenko'nun ofisindeki dolarlar ele geçirildi
Dünya

Ukrayna'da yolsuzluk soruşturması: Eski Başkan Timoşenko'nun ofisindeki dolarlar ele geçirildi

Ukrayna'da yolsuzlukla mücadele kurumları, eski Başbakan ve Batkivşina Partisi lideri Yuliya Timoşenko hakkında yürütülen soruşturma kapsamında çalışma ofisinde arama yaptı. Soruşturmanın merkezinde milletvekillerine rüşvet iddiası yer alırken Timoşenko'nun ofisinde gizlediği dolarlar ele geçirildi.

14 Ocak 2026 Çarşamba 20:46
NABU'nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, NABU ve SAP tarafından Aralık 2025'ten itibaren yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, Ukrayna Parlamentosundaki milletvekillerine rüşvet teklif ettiği gerekçesiyle Timoşenko'nun ofisinde arama yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, soruşturmada Timoşenko'nun Ukrayna milletvekillerine yasa dışı menfaatler sağlama teklifinde bulunduğu şüphesinin ortaya çıktığı aktarıldı.

Timoşenko'ya yönelik "ön soruşturma sürecinin" devam edeceği ifade edilen açıklamada, aramalara ait olduğu belirtilen ses kayıtlarının da yer aldığı bir görüntü paylaşıldı.

Öte yandan görüntülerde poşet içinden çıkarılan üç tomar dolar dikkat çekti.

"BUNLARIN ASILSIZ OLDUĞUNU MAHKEMEDE KANITLAYACAĞIM"

Timoşenko ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, NABU ve SAP tarafından yürütülen soruşturma hakkında, "Yayımlanan ses kayıtlarının benimle hiçbir ilgisi olmadığını resmen açıklıyorum. Tüm suçlamaları reddediyorum ve her zaman olduğu gibi bunların asılsız olduğunu mahkemede kanıtlayacağım. Bunu daha önce defalarca yaptım." ifadelerini kullandı.

  • ukrayna yolsuzluk soruşturması
  • Yuliya Timoşenko
  • Ukrayna

